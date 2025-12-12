プロ野球・中日は12日、樋口正修選手の結婚を発表。11月27日に一般女性と入籍したと明かされました。今季3年目を迎えていた27歳の樋口選手は、2022年ドラフトの育成3位でBCリーグ・埼玉から中日に入団。ルーキーイヤーの7月には支配下契約を勝ち取ります。今季はキャリアハイとなる33試合の出場で、プロ初ヒットも記録しました。樋口選手は、うれしい報告に合わせて「今までは自分のためにやってきましたが、これからは応援してく