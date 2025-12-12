◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、男子シングルスのベスト8が決まりました。10日の1回戦では世界ランキング8位の松島輝空選手が同1位の王楚欽選手（中国）と対戦し大接戦の末、ゲームカウント3-4で敗れました。そして11日には世界ランキング5位の張本智和選手が登場。同17位のゴジ選手（フランス）と対戦し序盤相手に流れをつかまれ、苦しみましたが、中盤から丁