「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（16）が12日までに自身のYouTubeを更新。人身事故後の見舞金をめぐる誹謗（ひぼう）中傷に私見を述べた。ゆたぼんは8日、人身事故に遭ったことを報告。6日の朝にボクシングクラブからバイクで帰宅していたところ、対向車線を走っていた車が中央線超えて突っ込んできたという。現在は入院中だという。ゆたぼんは「人身事故の被害に遭って心配して連絡くれた方