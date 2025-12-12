自民党税制調査会の小野寺五典会長は12日、所得税が生じる「年収の壁」で、国民民主党が178万円への引き上げを求めていることに関し「誠意を持って対応したい」と述べ、自民案の上積みに含みを持たせた。両党は12日午後に協議する。