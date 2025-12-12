陸上の近代五種やスパルタンレースなどで注目のマルチアスリート、陣在ほのか選手（26）が2025年12月8日、自身のインスタグラムを更新。鍛えあげられた美しい腹筋が際立つ自撮りショットを披露した。「今年もあと少し」陣在選手は、「November」とコメントを添えて、鍛えあげられた腹筋のショットなど14枚の写真を投稿。「今年もあと少し」「今年中にこれ絶対やる！ってこと何かありますか？私は洋服やら靴やらのお片付け」と明か