２０２２、２０２３年の帝王賞連覇などＧ１級競走を４勝し、現役引退が決まったメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）が１２月１２日、栗東トレセンを退厩した。落馬による骨折で手術明けだった主戦の浜中俊騎手＝栗東・フリー＝も見守る中、ゆったりと馬運車に乗り込み、けい養先の北海道浦河町・イーストスタッドに向け出発した。浜中騎手は故障で乗れなかったラストランのチャンピオンズＣ（４着）を