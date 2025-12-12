DAZN公式SNSに登場ボクシング前WBC＆IBF世界バンタム級王者の中谷潤人（M.T）が、海外メディア上で独自のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）トップ5を選出。意外な人選に、日本ファンから驚きの声が上がった。最強レベルの王者がいなかった。スポーツチャンネル「DAZN」のボクシング公式Xは、中谷が独自に選出するPFPトップ5の映像を公開。1位から世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋