マインツの川粼颯太が移籍後初ゴールドイツ1部マインツは現地時間12月11日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第5節でレフ・ポズナンと戦い、1-1で引き分けた。チームメートの負傷による緊急出場となったMF川粼颯太は移籍後初ゴールを決めたが、ファウルで同点のPK献上する結果に。現地メディアは川崎について「夢のようなスタートの後で不運に見舞われた」と報じた。マインツではMF佐野海舟が先発だ