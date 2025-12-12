韓国Kリーグの複数クラブが城福浩監督に関心東京ヴェルディの城福浩監督に韓国Kリーグの複数クラブが関心を示しているようだ。韓国「FOOTBALLIST」が報じた。韓国1部の全北現代や蔚山HD、同2部水原三星といったクラブが新しい監督を探しているが、国内での人選はすでに埋まっているとされ、外国人監督招聘の可能性が浮上しており、注目されているのが日本人監督のようだ。これまでKリーグで日本人監督は誕生していなかったが