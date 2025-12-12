明日13日(土)から14日(日)にかけて、全国的に雨や雪が降るでしょう。関東の内陸の平野部でも雪の降る所がありそうです。14日(日)から15日(月)にかけては日本海側を中心に雪や雨に。22日(月)から23日(火)も広い範囲で天気が崩れそうです。12月中旬は平均気温がかなり高く、この時期としては過ごしやすいでしょう。13日(土)から14日(日)は広い範囲で雨や雪明日13日(土)は高気圧は東へ移動するでしょう。西日本へ低気圧が近づくため、