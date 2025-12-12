日本とスペインの親睦を深める懇親会が11日、名古屋のホテルで開かれました。名古屋スペイン協会が主催する懇親会は、日本とスペインの交流を深めようと開かれ、会員や名古屋在住のスペイン人などおよそ80人が参加しました。スペイン産のワインやピンチョスパエリアを楽しみながら、和やかな雰囲気で交流を深めていました。参加者：「スペイン人の方ともお話ができて、日本とスペインにとって重要な会に参加することができて