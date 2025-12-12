FC東京がドイツ2部のヘルタ・ベルリンMFジェラミー・ドゥツィアクに関心J1リーグのFC東京は、百年構想リーグを前にチュニジア代表MFの獲得に関心を示しているようだ。ドイツ誌「ビルト」が報じている。Jクラブ行きが報じられたのは、30歳のチュニジア代表MFジェラミー・ドゥツィアクであり、現在はドイツ2部ヘルタ・ベルリンに在籍している。シャルケ、ドルトムントの下部組織育ちであり、かつてはドイツ1部ボルシア・ドルトム