イタリアのブランド「プラダ」がインドの伝統サンダル職人と協業して限定版サンダルを出す。ファッションショーに登場した製品がインド伝統サンダルのデザインを模倣したという批判が強まると、インド職人と公式的に協業を始めたのだ。11日（現地時間）のロイター通信によると、プラダはインドの伝統サンダル「コルハプリ・チャッパ」職人と協業して製作した限定版サンダル2000足を2月に販売する予定だ。コルハプリ・チャッパルは