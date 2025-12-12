グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）が、「シャネル（CHANEL）」ビューティーのグローバルアンバサダーに選ばれた。シャネルは11日、JUNG KOOKがシャネルビューティーの新たなグローバルアンバサダーに起用されたと公式に発表した。シャネルは「今回のコラボレーションを通じて、ブランドが志向する現代的クリエイティビティとアイコニックな感性を、新しい世代とより深くつなげていく」と明らかにした