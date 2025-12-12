静かな森で見つかったドラム缶。その中には、身元不明の女性と少女の白骨遺体──さらに15年後、同じ森で新たな遺体が発見される。いったい彼女たちは誰なのか？世界中のコールドケースを取り上げた文庫『読んで震えろ！ 世界の未解決ミステリー』（鉄人社）から、その全貌を紹介する。（全2回の1回目／後編を読む）【ー衝撃画像ー】ドラム缶から出てきた「身元不明の遺体」の正体、彼女たちを殺害した可能性が最も高い男の写