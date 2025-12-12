国際自動車グループの国際自動車（横浜）が、神奈川県横浜市のみなとみらいエリアにハイヤーサービスの新たな拠点となる「みなとみらい営業所」を開設。ビジネス需要が高まる横浜中心部において、アルファードやレクサスなどの高級車種を活用した迅速かつ高品質な移動サービスを提供します。 国際自動車（横浜）「みなとみらい営業所」 開設日：2025年12月15日（月）所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなと