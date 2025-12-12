BTSの「Permission to Dance」のミュージックビデオ（MV）が、7億ビューを突破した。韓国メディアが報じた。21年7月に全世界同時公開した同曲のMVが、10日午後5時14分頃、YouTube（ユーチューブ）再生7億回を突破した。BTSは通算10曲目の7億ビューのMVを保有することになった。「Permission to Dance」は、ダンスポップ・ジャンルで、疲れた1日を送ったすべての人々に「ダンスは心行くままに思う存分踊っても良い」という話を伝え