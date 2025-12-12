TBS良原安美アナウンサー（30）が12日、アシスタントを務める同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。「天使」だと思った女性アーティストのライブについて語った。番組では、矢沢永吉のライブに圧倒されたというリスナーのメールを紹介した。パーソナリティーの今田耕司が「70代でしょ？75とか6ですよね？とんでもないですね」と年齢に見合わぬパワフルさに驚くと、良原アナは「私それで言うと、先