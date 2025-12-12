¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï12Æü¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤òÈ¯É½¡£1°Ì¤ËTBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¡¢2°Ì¤ËÆ±¶É¡¦ÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢SNS¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú2025Ç¯¥é¥ó¥­¥ó¥°É½¡Û¡È¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ê¡É¶¯¤¤¡Ä°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿2025Ç¯¡Ø¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¥¢¥Ê¡ÙTOP10¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¶ÉÄ«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡§00¡ËÆâ¤Ç¡¢Á°½µ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¹¥¤­¤Ê½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥­