ウォルト・ディズニー・ジャパンは19日より、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』公開55周年を記念した新コレクションを、ディズニーストア店舗で発売。ディズニーストア一部店舗（※）とディズニー公式オンラインストアでは、先行して16日より順次発売する。【画像】ディズニー映画『おしゃれキャット』新コレクションずらり！（一覧）おしゃれに興味津々な子ネコの「マリー」が、ミュールよりもリボンに夢中