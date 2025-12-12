「そのタイミングで行っちゃうの?」という危険な信号無視の瞬間が、相次いでカメラに捉えられた。危険…信号無視で走り出す車埼玉・川口市で11月8日午前11時半頃に撮影されたのは、危険な信号無視の瞬間だ。現場は多くの車や自転車が行き交う道路だった。すると前の車が赤信号にも関わらず、走り出してしまう。目撃者は、「見切り発車なのかなと思ったら完全に赤だったので、何を見て発進したんだろうと。家族4人で乗っていたんで