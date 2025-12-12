がん闘病中のミュージカル俳優川口竜也（58）が12日までにインスタグラムを更新。9回目の抗がん剤治療が始まったことを報告した。「9回目の抗がん剤治療！！明後日まではこの相棒の哺乳瓶？と一緒です」と容器を手にした写真をアップ。「今の所、体調としてはやはり手足の痺れ鼻が寒い時にツーンとなるあれの数倍強いのがあるのとだるさ、食欲はなくなりそう（昼は食べた）それだけだから、他に闘ってる方よりはだいぶマシなん