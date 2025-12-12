〈「突き飛ばされたり、あざになったことも」DVに悩むと主張する『30代専業主婦』だが…夫にヒアリングして分かった『驚愕の事実』〉から続く「彼女は大事に育てられた人なので、僕も大事にしてあげなきゃ、と。だから家事も出来るだけやって来ましたし、彼女がカッとなった時は、僕が我慢すればいいんだ、と思って来ました」【画像】この記事の画像を見る38歳の悟さんは、妻・彩子さん（35）から受けているDVについてこう話す。