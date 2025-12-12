記者会見する上野厚労相＝12日午前、国会厚生労働省は12日、日中韓保健相会合が14日に韓国・ソウルで開催され、上野賢一郎厚労相が出席すると発表した。政府関係者によると、中国からは閣僚ではなく事務方が出席する予定。理由は不明だとしている。3カ国の会合を巡っては、中国政府が11月にマカオで予定されていた文化相会合の暫定的延期を韓国側に通知していた。日中韓保健相会合は2007年に始まった。ほぼ毎年開催され、共