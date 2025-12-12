女優の北川景子（39）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」出演を2度も断っていたことを明かす場面があった。「ばけばけ」で北川は高石あかり演じるヒロイン・松野トキの“親戚”で産みの母でもある雨清水タエを演じている。朝ドラ初出演となる北川は5歳の娘と1歳の息子を育てる母でもあり、最初は子育て中でもありオファーを受けるか悩んだと振られると、「両立とい