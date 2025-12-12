お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）がスタッフのために用意した、大量のおかずを詰め込んだ手作り弁当を披露した。【映像】ハイヒール・モモコ、これまでのスタッフへのお弁当毎週水曜日、生放送のテレビ番組にレギュラー出演しているモモコ。この日は、スタッフのために弁当を作るのが恒例になっていて、ステーキを入れた豪華弁当や、番組収録で手に入れた鶏肉を使用したものなど、数々の弁当をブログで紹介してきた。