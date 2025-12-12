卓球の東京オリンピック（五輪）混合ダブルスの金メダリスト、水谷隼氏（36）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。FX（外国為替証拠品取引）で“禁断の通貨”に手を出したことを明かし、反響を呼んだ。株式投資やFX取引に関する投稿でも話題の水谷氏。11月17日には「追証以外で初めて資金投入してラストスパート株は毎日2〜3％マイナスで諦め」と、合計約400万円もの巨額の含み損が表示された画像を公開。その後も「どうせ午後