公立女子高校の男性教師が、千葉県浦安市の路線バスで女子高校生にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。県立千葉女子高校教師の早田悠馬容疑者（29）は10日夜、浦安市内を走る路線バスの車内で、女子高校生（10代）の体を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。当時車内は人が多く、早田容疑者は帰宅途中で女子高校生の横に立っていました。女子高校生が周囲に助けを求めると、別の乗客が110番通報し、車内の