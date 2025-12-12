アメリカ・ホワイトハウスの報道官は11日、日本と中国との関係について、トランプ大統領は日中双方と良好な関係を築くべきと考えていると説明しました。ホワイトハウス・レビット報道官「トランプ大統領は日本との強固な同盟関係を維持しつつ、アメリカが中国と良好な協力関係を築く立場にあるべきだと考えている」ホワイトハウスのレビット報道官は11日、日本と中国との軍事的衝突への懸念について問われ、「日本は重要な同盟国だ