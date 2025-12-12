清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。上位出荷先の中国、アメリカとも景気低迷やインフレ等の影響で飲食店市場が停滞しているものの、醸造元・獺祭の桜井一宏社長は「海外で日本酒のトップブランドであることが強みになった。マーケットが慎重な環境だからこそ信頼感や安定感で選んでいただけた」と手応えを話す。中