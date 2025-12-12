タレントの渡辺満里奈が11日に自身のアメブロを更新し、18歳になった息子からの手紙に感動し涙したことを明かした。この日、渡辺は「12/9、息子の誕生日」と切り出し「お友だち家族も来てくれてお誕生会をしました」と報告。矢印がデザインされた特注ケーキの写真を公開し「矢印は未来に向かってる どこへでもいけるよ、という思いを形にしてもらったケーキ」と説明した。続けて、これまでの子育てについて「まったく完璧じゃない