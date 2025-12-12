全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂の甘味処『紀の善（きのぜん）神楽坂』です。2025年7月、待望の復活！先代の技と心意気まで受け継いで昭和20年代に創業し、2022年に惜しまれつつ閉店した神楽坂の甘味処『紀の善』が、2025年7月、同エリアに再オープン。「抹茶ババロア」や「杏あんみつ」など甘味にメニューを絞り提供している。新たな運営体制でも先代の味を守