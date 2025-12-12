鶴岡市によりますと、12日の午前8時40分ごろ、山形県鶴岡市由良2丁目地内でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はわかっていません。 【写真を見る】鶴岡市由良でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） クマはその後、山の方に移動していったということです。 市が注意を呼びかけています。