清水エスパルスは12日、同クラブに所属するDF監物拓歩と来季の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを発表した。監物は2000年6月2日生まれの現在25歳。清水の育成組織出身で、ユース在籍時の2017年には、DF菅原由勢（現所属：ブレーメン／ドイツ）、MF久保建英（現所属：レアル・ソシエダ／スペイン）、MF中村敬斗（現所属：スタッド・ランス／フランス）らとともに、FIFA U−17ワールドカップインド2017を戦った。