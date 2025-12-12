石川・小松空港と中国上海空港を結ぶ定期便について、運航する中国東方航空が、週4往復の運航を来年2026年1月、すべて欠航すると決めたことがわかりました。石川県によりますと、11日夕方、中国東方航空金沢支店から「小松・上海便について、マーケットの理由のため、来年1月の全便を欠航する」と連絡があったということです。小松・上海便をめぐっては、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた11月に、12月の3往復の運休を決定し