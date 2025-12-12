東京都心では先月10日以来、一か月以上もまともに雨が降っていません。きょうも抜けるような青空が広がっており、空気の乾燥も深刻なレベルです。乾燥注意報はきょうで8日連続で発表されており、きょうの湿度は20％台まで下がっています。午後もこのまま晴天と乾燥が続きますので、火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。ただ、そんなカラカラ空気にようやく潤いが戻ってきそうです。今週末は天気が下り坂で、久しぶりの雨が