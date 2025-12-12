サンスター文具は、光の当たり方によって色の輝きが変化する、ゴールドラメ入りマーカーの「Neola（ネオラ）」（全8色）を12月下旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱う予定。「ネオラ」は、華やかにきらめくゴールドラメ入りマーカー。珍しいゴールドラメをたっぷり配合しており、インクもラメも発色が良く、ひと筆で華やかな印象を演出できる。光の当たり方によって輝きが変化するので、書くだけで