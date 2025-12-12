アメリカのヘグセス国防長官は11日、小泉防衛相と電話で会談し、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を受け日米同盟の重要性を改めて確認しました。アメリカ国防総省によりますとヘグセス国防長官と小泉防衛相が11日電話で会談しました。両氏は会談で中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を受け、中国の軍事活動や南西諸島を含む日本における現実的な訓練の重要性について協議しました。その上で、日米同盟の重要性を改めて