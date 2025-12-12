北朝鮮の金正恩総書記は、朝鮮労働党の重要会議の閉幕にあわせて演説し、北朝鮮軍のロシアへの派兵について「わが軍と国家の名声を全世界に馳せた」と称賛しました。北朝鮮メディアによりますと、11日まで開かれていた「中央委員会総会」では、今年の総括と来年はじめにも開かれる見通しの朝鮮労働党の党大会について話し合われました。金総書記は今年の総括の中で、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの北朝鮮軍の派兵をめぐり、「海