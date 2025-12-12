金子国土交通相は１２日、整備新幹線の線路などの使用料として、ＪＲ各社が国に支払う「貸付料」に関する１１日の有識者会議に、ＪＲ東日本が執行役員を出席させたことを問題視した。１２日の閣議後記者会見で「代表権を有する方の出席がなかったことは、事柄の重要性を鑑みると違和感がある」と述べた。金子氏は９日の閣議後記者会見でＪＲ東に「経営にしかるべき責任を持った代表権を有する方の出席をお願いしたい」と求めて