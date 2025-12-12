東京・港区の住宅で火事があり、高齢の女性がケガをして搬送されました。港区の高輪警察署の目の前で、2010年に「東京都選定歴史的建造物」に選ばれた高輪消防署 二本榎出張所に隣接する住宅から大量の煙が立ちこめています。午前10時20分ごろ、「火が見える」と通行人から110番通報がありました。警視庁などによりますと2階建て住宅の1階部分が燃えていて、現在も消火活動が続けられています。この火事で、住人の高齢の女性