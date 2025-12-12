【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、実写映画版「ストリートファイター」の最新トレーラーが公開された。 トレーラーではリュウ、春麗、ガイル、キャミィといったキャラクターがお披露目。ゲームさながらのアクションシーンではお馴染みの必殺技などを放つ様子も確認できた。