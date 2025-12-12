「高校生の娘のスマホ代が月1万円を超えていて家計がきつい。」そんな悩みを抱える保護者は少なくないようです。だからといって、それを本人に払わせるのは酷でしょうか……？ スマホは今や必需品とはいえ、使い方によっては高額になる通信費。それをどう負担すべきかは、親子でのルール作りが重要です。この記事では、「子どものスマホ代を子どもに負担させるのは本当に可哀想なのか？」という問いに対して、金銭教育