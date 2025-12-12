Ｊリーグは１１日、横浜市内で年間表彰式「Ｊリーグアウォーズ」を行い、９年ぶりにＪ１を制覇した鹿島のＧＫ早川友基（２６）が自身初のベストイレブンに選ばれ、初の最優秀選手賞に輝いた。ＧＫでは２０１０年の楢崎正剛以来２人目の受賞。数々のビッグセーブで鹿島の優勝に貢献し、７月の東アジアＥ―１選手権でＡ代表初招集を果たすと、その後はコンスタントに招集されている。まさに飛躍の１年を象徴する賞だった。早川は