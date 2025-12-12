お笑いタレントの山田邦子が１２日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。パーソナリティーの今田耕司が来年３月に６０歳になると聞き、山田はビックリ。「今ちゃんもだけど、６０の肌じゃないね。キレイ」と話すと、今田は「お肌はね、なんかホメられるんですよ。イヤ、お肌弱いんで、ケアするじゃないですか？」とキチンと手入れをしていると告白。続けて「だから芸能界で僕よりクレンジングが丁寧