焼肉チェーン「牛角」は12月17日(水)から、黒毛和牛の4部位を1皿に盛り合わせた「厳選!黒毛和牛盛り」を特別価格で販売する。単品で提供している「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4部位をセットしたもの。単品合計で税込4,862円を、量を変えずに税込4,158円で提供する。販売期間は2026年1月12日(月)まで。忘年会や新年会、年末年始の集まりなどでの利用を想定している。商品