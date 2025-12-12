タルト専門店「キル フェ ボン」は、2025年12月20日〜12月25日の6日間、“クリスマス期間限定ラインアップ”として、新作3種を含む全9〜10種を全12店舗で販売する。6日間限定で販売するタルトや、期間中に全店で楽しめるメニュー、店舗限定のタルトなどを取りそろえる。期間中のホールケーキにはすべて、限定のクリスマスプレートが付属する。限定のクリスマスプレートなお、12月20日〜12月25日の期間中は予約不可で、当日販売のみ