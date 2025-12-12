洋菓子を販売する「不二家洋菓子店」は12月26日から、全国の店舗で『苺フェア』を開催する。『苺フェア』では、埼玉県産のブランド苺「あまりん」、栃木県産「とちあいか」などの苺を使ったケーキを取りそろえる。販売期間は商品によって異なる。あわせて、12月26日から1,500円(税込)以上を購入した人に「2026年ペコポコ卓上カレンダー」を先着で配布するキャンペーンも行う。カレンダーはなくなり次第終了。「2026年ペコポコ卓上