あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「満タンク」の略語は？「満タンク」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「満タン」でした！満タンは、燃料や水などが容量の限度まで入っていることです。類語としては、満杯・充満・満席・満車・満室