アプリストアにおける独自決済を巡ったAppleとEpic Gamesの訴訟では、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めることが命じられました。その後、Appleが裁判所命令に従っていないとEpic Gamesが主張する裁判が続いたことで、Appleは外部決済を認めた上で一切の手数料も課すことができないと定められていましたが、控訴審の結果Appleの主張の多くが退けられるるも、Appleは「外部決済で手数料を請求する権利」を獲得しました